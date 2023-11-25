6 Şubat’ın Malatya’dan aldığı Müslüm Hoca Vefalı öğretmenin acı hikâyesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin Malatya’dan kopardığı çok sevilen bir isimdi Müslüm öğretmen… Öğrencileri, mesai arkadaşları ve ailesi onun ölümü ile yıkılırken, hayatını kaybetmesine neden olan ayrıntı ise yüreklere oturdu.

Kahramanmaraş merkezli, aralarında Malatya’nın da olduğu 11 ili derinden etkileyen 6 Şubat depremleri herkesten bir şeyler alıp götürdü. Öğretmen Müslüm Boran ise ölümü herkesi derinden üzen bir isimdi.

VEFALI ÖĞRETMEN BAKIN NEDEN O EVE GİRMİŞ

Müslüm Hoca, 6 Şubat günü ailesiyle birlikte evinin dışındayken aklına kendisine emanet edilen bir para geldi. O emanet parayı almak için evine girdi ve maalesef ikinci deprem evi çöktü. Arama kurtarma çalışmalarından ise acı haber geldi. Vefalı öğretmenin parayı alıp cebine koymuştu, paranın sahibinin ismini dahi kağıda yazmıştı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, bugün Müslüm Hoca’nın ailesini ziyaret etti. Vali Yazıcı,

“6 Şubat depremlerinde, kendisine emanet edilen parayı almak için evine giren ancak evinin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmenimiz Müslüm Boran'ı yâd ederek, eşi Ülkü Boran'a başsağlığı ve sabırlar diledik”

ifadelerine yer verdi.

“UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR İNSANDI”

Öte yandan Müslüm Boran'ın mesai arkadaşı Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Karaca da Müslüm öğretmenle 3 yıl birlikte çalıştıklarını anlatarak, Anadolu Ajansına verdiği demeçte şunları söylemişti:

"Görevine sadıktı, zamana çok fazla riayet ederdi, okula ders başlamadan yarım saat önce gelir, sınıf kapısının önüne gider, zil çalınca sınıfına girerdi. Alanına hakim, naif bir insandı, asla kırıcı söz kullanmazdı. İnsanlığı ve mesleki anlamda dakikliği, göreve olan samimiyetiyle örnek alacağımız, unutamayacağımız bir insandı."

“EŞİ İZİN VERMEMİŞ”

Öğretmen Abdullah Demirel ise Boran'ı rahmetle andıklarını, okulda 4 yıl beraber çalıştıklarını dile getirerek üzgün olduklarını aktardı. Boran'ın ilk depremde evden çıktığını, öğlen saatlerinde kendisindeki emanet parayı almak için eve gittiğini söyleyen Demirel,

"O kadar düzgün adamdı ki birinin iğne ucu kadar hakkıyla bir yere gideceğine inanmıyorum. Hanımına parayı almaya gideceğini söylemiş, eşi izin vermemiş. Hanımı namaza durduğu esnada parayı almaya gitmiş, parayı almış cebine koymuş, paranın sahibinin ismini kağıda yazmış ve depreme yakalanmış"

ifadelerini kaydetti.