Bunu ancak yaşayan anlar… Malatya kışı artık sevinçle değil, korkuyla karşılıyor

Her yıl kış mevsimi geldiğinde, hele de kar yağışı olduğunda Malatya kartpostallık görüntülere sahne olurdu. O yüzden Malatyalılar karı çok sever(di). 6 Şubat depremlerinden beri ne Malatya ne de deprem bölgesi kışa sempati ile bakamıyor. Öyle ki kimi depremzede “Kış geldi, yine deprem olacak mı diyor korkuyoruz” diyor, kimisi “Rüyamızda bile o karlı felaket geceyi görüyoruz” diyor, kimisi de “Kış geldi, deprem korkusuyla uyuyamıyoruz” diyor. İşte yaşayandan başka kimsenin anlamayacağı bu duruma vatandaşların yorumu…

Malatyalıların kâbusu haline gelen kış mevsimi geldi, çattı. 6 Şubat’ta yaşanan depremlerle birlikte kar yağışlarının günlerce devam etmesi vatandaşlara yine o zorlu günleri hatırlattı. “Kış geldi, kar yağarsa yine deprem olur mu?” korkusu yediden yetmişe herkesi tedirgin etmeye başladı. İşte vatandaşların deprem korkusu yorumu…

Malatya ve deprem bölgesi yaklaşık 10 ay önce büyük depremlerle sarsıldı. 5 Şubat akşamı başlayan kar yakışı o gece birçok vatandaşın sevinci olmuştu. Malatyalılar dışarı çıkıp karın keyfini çıkardılar, ta ki 6 Şubat sabahına kadar. Gece büyük bir sevinçle uyuyan Malatyalılar, güne büyük bir felaketle uyandılar. O günden bugüne depremle uyuyup kalkan vatandaşlar yine tedirgin olmaya başladılar. “Kış geldi, deprem olur mu?” korkusu yine başladı.

“KAR YAĞARSA ACABA YİNE DEPREM OLUR MU?”

6 Şubat depremlerinin tarifi olmayan bir acı olduğunu söyleyen vatandaş Salih Gelerli,

“Allah bir daha öyle bir afet böyle bir deprem vermesin. 6 Şubat’ta tarifi olmayan bir acı yaşadık. Deprem demek bile hafif kalır yanında. Resmen kıyamet yaşadık. Allah düşman başına vermesin. Şimdi kış geldi deprem korkusu yine başladı. Eşim, çocuklarım diyor ki, ‘hava soğudu yine kar yağarsa acaba yine deprem olur mu?’ gibi bir kaygıları var. Allah’tan ümit kesilmez, inşallah bir daha böyle bir şeyi başımıza vermez”

sözlerini kaydetti.

“HEPİMİZDE DEPREM KORKUSU VAR”

Mehmet Demiryol adlı vatandaş ise,

“Artçılar devam ediyor. Hepimizde deprem korkusu var. Depremlerden sonra yaşanmayacak hale geldik. Yıkım çalışmaları düzensiz, belediyenin çalışmamasından şikâyetçiyiz. İlk dönemlerde bu hükümet güzel şeyler yaptı. Şimdi eskiye döndük hatta eskiden de kötüyüz. Konteynerlerde kalan vatandaşlar pişman. Geçenlerde yağan yağmurda konteynerlerin tavanları su akıttı. Yarın kar yağdığında bu insanlar ne yapacaklar? İnsanlar zaten zedelenmişler, nasıl yaşayacaklar bu şekilde? Sahip çıkanımız da yok, baş belli değil”

şeklinde konuştu.

“KIŞ GELDİ, DEPREM KORKUSU BAŞLADI”

“Kış geldi, deprem korkusu da arttı” diyen Mehmet Yılmaz,

“Şubat’ta çok büyük bir sarsıntı yaşadık. İlk başta akrabalarımızın yanına gittik, daha sonra döndük geldik. Kış geldi, deprem korkusu da arttı. Yine de Allah bilir, O’ndan gelene razıyız. İnsandan gelen zorumuza gidiyor. Rabbim ne derse o olur”

ifadelerini kullandı.

“DEPREM KORKUSU VAR AMA SANKİ ALIŞTIK”

Deprem korkusunun devam ettiğini belirten vatandaş Bilal Kaplan,

“Deprem korkusu devam ediyor çünkü artçılar da sürüyor. Uyurken bile her an olacak mı olmayacak mı korkusuyla yatıyoruz. Deprem korkusu var ama sanki alıştık da. En büyük isteğimiz ağır hasarlı binaların bir an önce yıkılması. İnsanlar bu kışı dışarıda geçirecek, bu insanları bir an önce evlerine yerleştirmeleri lazım. 6 Şubat’ta biz üç gün dışarıda kaldık. Bahçede bir evimiz vardı, akrabaları falan topladık, toplamda 50 kişi orada kaldık. Daha sonra 4 ay boyunca 30 kişi ile kaldık. Havalar ısınmaya başlayınca onlar da ya çadırlara gittiler ya başka akrabalarına ya da kiraya gittiler. Zor zamanları atlattık. Yetkililerden ricamız bir an önce evleri yapsınlar, evler artarsa kiralar da düşer. Bu süreç ne kadar uzatılırsa Malatya’mız zor toparlanır”

sözlerini kullandı.

“RÜYAMIZDA BİLE DEPREM GÖRÜYORUZ”

Hamit ve Fadime çifti ise,

“Kış geldi, deprem korkusu çok var. Büyük bir deprem korkusu hep var, rüyamızda bile deprem görüyoruz. Allah kimseye yaşatmasın, evinden de etmesin. 6 Şubat depremlerinden sonra devlet yurdunda kaldık. Allah devlete zeval vermesin. Evimiz hafif hasarlı olunca yeniden evimize geçtik. Ancak bilim adamları Malatya’da 3 tane aktif fay hattı olduğundan bahsediyor. Ölümün kaçışı yok ama Allah göstermesin böyle afetler”

diye konuştular.