Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“108 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yıldız’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Nevruz Sokak, No: 11 Battalgazi/Malatya

67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Karaduman’ın taziye adresi: Çağrı Mevlit Salonu.

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Bayram’ın taziye adresi: Gazi Mahallesi, Şehit Kubilay Fidan Sokak, No:18 Yeşilyurt/Malatya

60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ertuğrul Yılmazer’in taziyesi verilmeyecek.

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Peköz’ün taziye adresi: B.Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, Anadolu Apt. Battalgazi/ Malatya

71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alaaddin Pektaş’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Sit. Yeşilyurt/ Malatya

61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulmuın Barak’ın taziye adresi: Fatih Mahallesi, Türkmen Küme Evleri No:500/155 Yeşilyurt / Malatya

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güllü Ağbaba’nın taziye adresi: Teyfik Temelli Caddesi, Marmara Sokak, No:2 Yeşilyurt / Malatya

0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Bayat’ın taziye adresi belirtilmedi.

76 yaşında vefat eden ve Mihmanlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yakup Boran’ın taziye adresi: Mihmanlı Mahallesi, Akçadağ/ Malatya”