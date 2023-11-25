Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“108 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yıldız’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Nevruz Sokak, No: 11 Battalgazi/Malatya
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Remziye Karaduman’ın taziye adresi: Çağrı Mevlit Salonu.
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Bayram’ın taziye adresi: Gazi Mahallesi, Şehit Kubilay Fidan Sokak, No:18 Yeşilyurt/Malatya
60 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ertuğrul Yılmazer’in taziyesi verilmeyecek.
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Peköz’ün taziye adresi: B.Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, Anadolu Apt. Battalgazi/ Malatya
71 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Alaaddin Pektaş’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Saltanat Sokak, Anakent Sit. Yeşilyurt/ Malatya
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulmuın Barak’ın taziye adresi: Fatih Mahallesi, Türkmen Küme Evleri No:500/155 Yeşilyurt / Malatya
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güllü Ağbaba’nın taziye adresi: Teyfik Temelli Caddesi, Marmara Sokak, No:2 Yeşilyurt / Malatya
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bebek Bayat’ın taziye adresi belirtilmedi.
76 yaşında vefat eden ve Mihmanlı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Yakup Boran’ın taziye adresi: Mihmanlı Mahallesi, Akçadağ/ Malatya”
“108 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yıldız’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Nevruz Sokak, No: 11 Battalgazi/Malatya
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.