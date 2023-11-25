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Malatya’da “kadına şiddet” farkındalığı için etkinlik

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya’da bir farkındalık etkinliği düzenlendi. “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Malatya Park AVM’de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve paydaş kurumların katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Malatya’da “kadına şiddet” farkındalığı için etkinlik mask
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Malatya’da bir farkındalık etkinliği düzenlendi.
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Malatya Park AVM’de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve paydaş kurumların katılımıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde” toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen etkinliğe; Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Necdet Tatar, kamu kurum kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri ve kadınlar katıldı

Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İŞ-KUR ve KADEM tarafından kurulan stantları ziyaret ederek görevli personellerden, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Son olarak Malatya Kadın Kooperatifleri tarafından kurulan stantlar ziyaret edildi. 

Kaynak: BÜLTEN

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25 Kas 2023 - 17:44 - Yaşam

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