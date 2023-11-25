Kayısının merkezi Şire Pazarı da sahipsiz! Vatandaş dertli: “Biz kimin esnafıyız?”

Dünya kayısı ticaretinin kalbi olarak bilinen Malatya’da Şire Pazarı esnafları sahipsiz olduklarını anlattılar. Depremlerden sonra pazara kimsenin gelmediğini ileri süren esnaflar Buğday Pazarı esnaflarına verilen desteğin kendilerine de verilmesini talep ettiler.



Malatya Şire Pazarı esnafları adeta kazan kaldırarak, kendilerinin sahipsiz olduğunu ileri sürdüler. Depremlerden sonra ne bir milletvekilinin ne de bir belediye başkanının kendilerini sorduğunu iddia eden esnaflar, BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundular.

Depremin ardından hiçbir milletvekili ve yetkilinin Şire Pazarı esnafları ziyaret etmediğini ileri süren pazar esnafları, Malatya gibi Şire Pazarı’nın da sahipsiz kaldığını savundular.

“BURADAKİ ESNAFLAR ONLARIN ESNAFI DEĞİL Mİ?”

Şire Pazarı’nın büyük bir pazar olduğunu ifade eden esnaf Şahin Yıldız,

“Yaklaşık bir yıl önce ortada hiçbir şey yokken yeni ticaret merkezindeki dükkanlar satışa çıkarıldı ve esnaflardan para alındı. Daha temel bile atılmamışken buralar toparlandı. ‘Bitti’ deyip insanları galeyana getirip hemen dükkanları sattılar. Ardından çalışmalar tamamlandı ve Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile Buğday Pazarı faaliyete geçmeye başladı. Ancak Buğday Pazarı esnafına bir yıl ücretsiz, bir yıl sonra da 10 yıl taksitle dükkan sahibi olma imkanı sunulurken, Şire Pazarı esnafına bir yıl içerisinde 3-4 taksit halinde tüm ödemelerini yapıp dükkanlarını almaları gerektiği söylendi. Buğday Pazarı esnafı onların esnafı da buradaki esnaflar onların esnafı değil mi? Buradaki amaç ve gaye ne? Burası Malatya’nın, Türkiye’nin bel kemiği. Şire Pazarı Türkiye’ye büyük yatırımları ve kazançları olan bir pazar. İnsanlara istihdam ve iş olanağı sağlıyor. Bu ayrım neden? Şu ana kadar ne bir milletvekili ne bir belediye başkanı hiç kimse bu konu hakkında bir yorum yapmadı”

şeklinde konuştu.

“ŞİRE PAZARI İÇİN NE YAPTILAR?”

Şire Pazarı’nın öksüz ve yetim olduğunu ileri süren esnaf Erhan Gir ise,

“Şire Pazarı’nın hali ortada. Deprem oldu bir tane milletvekili, belediye başkanı buraya gelmedi. Burası öksüz ve yetim bir yer. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde yeni dükkan alanlar ne yapacağını bilmiyorlar. Esnaflar mağdur, hepimiz depremzedeyiz. Buğday Pazarı esnaflarına sunulan kolaylığın Şire Pazarı esnaflarına da sunulmasını istiyoruz. İnsanlar buraya ekmek parası kazanmak için geliyor, yöneticilerin bunlara yardımcı olması gerekiyor. Buğday Pazarı’na o kadar kolaylık yaptılar, o kadar esneklik gösterdiler ama Şire Pazarı için ne yaptılar? Burası Malatya’nın beyni, paranın ve ticaretin döndüğü yerdir”

ifadelerine yer verdi.

“HALA YENİ YERİMİZE GEÇEMEDİK”

Şire Pazarı’nda 30 yıllık esnaflık yaptığını belirten Deniz Yılmaz,

“Deprem sonrası en büyük sıkıntıyı bizler çektik. Bize hak olan şeyler galericiler, kuyumcular gibi parası olan başka kişilere verildi. Buğday Pazarı esnaflarından bir yıl kira alınmayacak. Onlara böyle haklar tanınırken bizler niye mağduruz. Ayrıca tamamlanalı bir yıl oldu biz hala yeni yerimize geçemedik. Burası rezillik içinde, meydan ortada sanki Malatya değil de Afganistan çarşısındayız”

diye konuştu.

“VEKİLLERİN İSMİNİ BİLE BİLMİYORUZ”

Şire Pazarı esnaflarından Hakan Gözetlik ise,

“Şire Pazarı’nın görüyorsunuz dükkanlar yıkık, dökük. Kimse gelip halimizi, sorun ve sıkıntılarımızı sormuyor. Biz milletvekillerinin ismini bile bilmiyoruz, Malatya’da hangi milletvekili var bilmiyoruz”

iddiasında bulundu.

Malatya gibi Şire Pazarı’nın da sahipsiz olduğunu savunan esnaf İsmet Korkmaz,

“Malatya gibi Şire Pazarı da sahipsiz kimse yok, ne milletvekilleri ne de belediye başkanları geliyor. Depremden bu yana hiç kimseyi görmedik. Kimse buraya sahip çıkmıyor. Seçim zamanı gelip oy istiyorlar. Ondan sonra ne gelen, ne de soran oluyor”

açıklamasında bulundu.