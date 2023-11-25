Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 24 Kasım’da doğan öğretmenlere sürpriz yaptı.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 24 Kasım’da doğan öğretmenleri tespit edip onları tek tek arayarak hem doğum günlerini hem de Öğretmenler Günü’nü kutladı.
Öğretmenleri tek tek arayarak doğum günü sürprizi yapan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır,
“Bugün hem Öğretmenler Günü’nüzü hem de doğum gününüzü kutluyorum. Sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Biricik evlatlarımızın geleceği için bir anne bir baba şefkatiyle emek harcıyorsunuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü kutluyorum”
dedi.
Öğretmenler ise bu nazik düşüncesinden dolayı İl Müdürü Behçet Bakır’a teşekkür etti.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.