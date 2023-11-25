Kayıp mürettebatı arama çalışmaları durduruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu.

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım günü mendireğe çarparak batan Türk bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinde arama tarama çalışmaları 7 gündür devam ediyor. Bölgede kayıp mürettebattan Cemal Turan, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2. makinist Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Ömer Hebip'i bulmak için ekipler hummalı çalışmalar yapıyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın etkili olmasına rağmen, dalgıç ekipleri kontrollü bir şekilde gemiye inerek kayıp mürettebatın izine ulaşmak için mücadelesini sürdürürken, öğle saatleri itibariyle de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların zorlaşmasıyla arama çalışmalarına ara verildi.

Askeri gemi ve dalgıçların limana geri döndüğü öğrenilirken, zaman zaman alanda bot ve helikopter aracılığıyla yüzey aramaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli fırtına uyarısının ardından ilçede tedbirler sıklaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı