Kayıp mürettebatı arama çalışmaları durduruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmaları olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu.
Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım günü mendireğe çarparak batan Türk bayraklı Kafkametler adlı yük gemisinde arama tarama çalışmaları 7 gündür devam ediyor. Bölgede kayıp mürettebattan Cemal Turan, telsiz zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2. makinist Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Ömer Hebip'i bulmak için ekipler hummalı çalışmalar yapıyor.
Sabah saatlerinde rüzgarın etkili olmasına rağmen, dalgıç ekipleri kontrollü bir şekilde gemiye inerek kayıp mürettebatın izine ulaşmak için mücadelesini sürdürürken, öğle saatleri itibariyle de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmaların zorlaşmasıyla arama çalışmalarına ara verildi.
Askeri gemi ve dalgıçların limana geri döndüğü öğrenilirken, zaman zaman alanda bot ve helikopter aracılığıyla yüzey aramaları sürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli fırtına uyarısının ardından ilçede tedbirler sıklaştırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.