8 katlı bina halatla çekilerek yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi’nde ağır hasarlı 8 katlı bina, iş makinesiyle zarar verildikten sonra halatla çekilerek yıkıldı.
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan bina halatla çekilerek yıkıldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi’nde ağır hasarlı 8 katlı bina, iş makinesiyle zarar verildikten sonra halatla çekilerek yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleşen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yerle bir olduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.