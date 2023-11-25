Vali otobüs bekleyen üniversitelileri makam aracına aldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, katıldığı bir program dönüşü yol kenarında bekleyen üniversiteli gençleri görünce makam aracını durdurttu.

Erzincan Piri Sami Erkek Öğrenci Yurdu önünde yol kenarında bekleyen öğrencileri gören Vali Hamza Aydoğdu, aracından inerek üniversiteli gençlerle bir süre sohbet etti. Üniversiteli öğrenciler şehir merkezine gitmek için otobüs beklediklerini söyleyince, Vali Hamza Aydoğdu, daha fazla öğrenciyi almak için makam aracının şoför koltuğuna kendi geçerek 4 öğrenciyi makam aracına aldı.

Makam aracıyla öğrencileri şehir merkezine kadar getiren Vali Aydoğdu'ya gençler teşekkür ettiler. Öğrencilerden birinin ailesiyle de telefonda görüşen Vali Aydoğdu,

"Çocuklarınız bu gece bize emanet. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizleri var etsin."

dedi.

Vali Aydoğdu üniversiteli öğrencilere yemek ısmarladıktan sonra yanlarından ayrıldı.

Vali Aydoğdu ile üniversiteli gençler arasında iç ısıtan anlar yerel bir gazeteci tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı