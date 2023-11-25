Faturalar, "kadına karşı şiddete dur" diyor

Uludağ Elektrik, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için faturalar üzerinden mesaj veriyor. Şirket tüm müşterilerine, ‘Kadına yönelik şiddete hep birlikte dur diyelim. Alo 183 Hattı ve KADES uygulaması yanınızda’ mesajını ulaştırdı.

Uludağ Elektrik, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştirdi. 3 milyon müşterisine ‘Kadına yönelik şiddete hep birlikte dur diyelim. Alo 183 Hattı ve KADES uygulaması yanınızda’ mesajlı faturaları ulaştıran Uludağ Elektrik, bu çalışması ile sosyal sorunlara yönelik bilinç oluşturuyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için farkındalık oluşturmayı hedefleyen Uludağ Elektrik, ışığı ve umudu simgeleyen turuncu rengini kullanarak hafta boyunca binasını da turuncu renklere büründürdü.

Uludağ Elektrik, faaliyet gösterdiği şehirlerde düzenli olarak insana ve hayata değer katan sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyor.

Yüzde elliden fazla kadın çalışan oranına sahip olan şirket, kadınların toplum içerisinde yaşadığı sorunlara yönelik çalışmalarla tüm platformlarda farkındalık ışığı yakmaya çalışıyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği gerçekleştiren şirket, sosyal mesajları faturalarda ön plana çıkararak daha çok insana ulaşmasını sağlıyor. Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için yapılan bu projelere destek vermeyi bir sorumluluk olarak gören Uludağ Elektrik, geçtiğimiz yıllarda da Kadın Destek Uygulaması ve UN Women Türkiye Ofisi’nin kampanyasına destek vermiş ve bina rengini turuncuya çevirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı