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Simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi gösterildi

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Bingöl’de jandarma ekipleri, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini, “Simülasyon” aracıyla vatandaşlara uygulamalı olarak gösterdi.
Simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi gösterildi mask
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Bingöl’de jandarma ekipleri, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini, “Simülasyon” aracıyla vatandaşlara uygulamalı olarak gösterdi.
Bingöl’de jandarma trafik timleri tarafından trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimler, Jandarma Mobil Trafik Eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı eşliğinde gerçekleştirildi. Merkezdeki bir AVM önünde kurulan emniyet kemeri simülasyon aracına binmek isteyen vatandaşlar, önce jandarma ekiplerince bilgilendirildi. Ardından araca binen vatandaşlar, araçların kazalarda takla atması durumunda emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak görmüş oldu.

Çocuğuyla birlikte simülasyon aracına binen vatandaşlardan Tarık Karakaş,

"Emniyet kemeri önemli bir araç. Muhakkak ve muhakkak her zaman direksiyona oturduğumuz zaman emniyet kemerimizi takmalıyız. Güvenliğimiz için, sağlığımız için, kazada belada önemli bir araç olduğunu anladık"

şeklinde konuştu.

Aracın, bugün akşam saatlerine kadar vatandaşlara eğitim vereceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 Kas 2023 - 15:34 - Asayiş

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