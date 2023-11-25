Havaların soğuması ve bazı illerde yer yer kar yağışının görülmesi ile birlikte motorlu araç sürücüleri kış lastiği uygulamasının hangi tarihte başladığına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Bilindiği üzere kış aylarının gelmesi ile birlikte araçlarda kış lastiği uygulaması başlatılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre tüm ticari araçlar için geçerli olan kış lastiği kullanımı zorunlu. Özel otomobillerde kış lastiği kullanımı zorunlu değilken yine de özel otomobil sahiplerinin de kış lastiği kullanması konusunda hassasiyet göstermeleri bekleniyor.

Zorunlu olmasına rağmen kış lastiği uygulaması tarihi sonrasında araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere de ağır cezalar kesiliyor. Özellikle kar yağışlarının başlaması ile birlikte olabilecek kazaların önüne geçilebilmesi adına ticari araçlarda zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması ile ilgili araştırmalarda başladı.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibari ile ülke genelinde aktif hale getirilerek başlatılacak. İstanbul ise kış lastiği uygulamasına 25 Kasım’da başlayacak. Türkiye genelinde 1 Aralık itibari ile başlatılacak kış lastiği uygulaması öncesi araç sahipleri araçlarına kış lastiklerini takmaları konusunda uyarılıyor…