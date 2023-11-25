İYİ Parti İl Başkanlığından ‘kadına şiddet’ mesajı

İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı Kadın Politikaları Başkanı Gülten Turfanda, İl Başkanlığı adına 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile bir açıklama yaptı.



25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısı ile İYİ Parti genel Merkezimiz ve tüm İl, ilçe teşkilatlarımızca bugün eşzamanlı olarak basın açıklaması yapıldı.



İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı Kadın Politikaları Başkanı Gülten Turfanda açıklamasında, kadınlarımızın maruz kaldığı şiddetlere dikkat çekerek, ülkemizdeki siyasi otoritenin kadınların medeni haklarını giderek yok etmeye başladığını dile getirdi. Turfanda, şunları aktardı:

“Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Ve ne yazık ki

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu yıl da kadına karşı şiddetin daha da arttığı, daha da içleri acıttığı ve kadını daha da umutsuzluğa sevk ettiği bir yıl oldu. Kadın evde, sokakta, okulda, iş yerinde, toplu taşıma araçlarında hülasa var olduğu her yerde şiddete, tacize uğruyor ya da katlediliyor. Ve bu büyük ayıp şiddetini gittikçe artırıyor durmuyor, durdurulamıyor. Günümüzde kadın, sadece fiziksel değil; ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik ve dijital şiddete maruz kalıyor; acı çekiyor, özgüven sorunu yaşıyor ve onuru zedeleniyor. Türk kadını kadim Türk tarihinde de yakın tarihte de her daim erkekle birlikte mücadele etmiş, Türk devletlerinin yaşamasını, gelişmesini ve güvende olmasını sağlamıştır. Kurtuluş Savaşımız bunun en yakın ve en çarpıcı örneklerinden biridir. Türk kültürü ve geleneklerinden uzaklaştıkça, kadına karşı şiddetin arttığı çıplak gözle görülen/yaşanan bir gerçektir. Biz İYİ Parti olarak ‘Kadını yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ve Türk kadınının sarsılmaz iradesinden aldığımız ilhamla ezilmiş, hırpalanmış, yoksullaştırılmış, ötekileştirilmiş tek bir kadın kalmayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kadın ve erkeğin eşit ve mutlu olduğu, sağlıklı nesillerin yetiştiği zengin bir Türkiye için var gücümüzle çalışıyoruz. Ve biz ‘Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’ diyen Atamızın izinde, Türk kadınını hak ettiği yere getireceğimize söz veriyoruz!”

Kaynak: BÜLTEN