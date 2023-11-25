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“Gazze kadın ve çocuk mezarlığına döndü”

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AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.
“Gazze kadın ve çocuk mezarlığına döndü” mask
“Gazze kadın ve çocuk mezarlığına döndü”
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AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Gazze'nin kadın ve çocuk mezarlığına döndüğünü söyledi.

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını dileyen Tanrıverdi,

“Dün Bosna'da, bugün Gazze'de olduğu gibi çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı fiziksel, cinsel saldırılar ve toplu şiddet aynı zamanda savaş suçu. Maalesef şiddetin en ağırı Gazze'de yaşanıyor, dünyanın gözü ününde her saat 6 çocuk, 4 kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuk değil, vicdanlarımızdır”

diye konuştu. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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25 Kas 2023 - 15:22 Malatya- Siyaset

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