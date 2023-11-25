Kayseri, Sivas, Gaziantep dahil edildi Malatya’nın ismi bile geçmedi

Seçimlerden sonra Malatya Hızlı Tren Projesi’nin 2028’e kadar hayata geçirileceği belirtilmesine rağmen yapılan son TBMM bütçe görüşmelerinde bu projenin adı geçmedi. Hatta çevre illerimizin de dahil olduğu birçok hızlı tren projesi dile getirilmesine rağmen… İşte detaylar…

Seçimlerden sonra Malatya Hızlı Tren Projesi’nin 2028’e kadar hayata geçirileceği belirtilmesine rağmen yapılan son TBMM bütçe görüşmelerinde bu projenin adı geçmedi.

GALİBA YİNE BAŞKA BAHARA KALDI

Bir süredir Malatya’da siyasileri tarafından dillere destan olarak anlatılan Hızlı Tren Projesi ihale süreci Malatya kamuoyunun gündemini meşgul ediyordu. Uzunca bir zamandır gündeme dahi gelmeyen Malatya Hızlı Tren Projesi’nin ismi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi 2024 yılı Plan Bütçe Komisyonunda geçmedi. Yani kesin olmamakla birlikte bu iş galiba yine başka bahara kaldı.

MALATYA İSMİ OKUNMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi 2024 yılı bütçe görüşmelerinde, yapılacak olan ve yapımı devam eden projeler hakkında kısa bir sunum aktardı. Gerçekleştirilen sunum konuşmasında hızlı tren projeleri ile alakalı Bandırma, Bursa, Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Sivas, Kayseri, Konya, Karaman, Kırıkkale, Samsun ve Çorum isimleri geçerken Malatya ismi okunmadı.

Malatya siyasileri tarafından daha önce yapılan açıklamalara göre hızlı tren projeleri ile alakalı ihale sürecinde olduğu belirtilmiş, vatandaşa umut olmuştu. Bir türlü sonuçlanmayan projenin vahameti merak ediliyor.

PROJE ÖRNEĞİ VAR MI?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun konuşmasına göre Malatya’da Hızlı Tren Projesi bir kenara örnek proje çalışması dahi yok. 2024 yılı bütçesi içerisinde olmayan Malatya Hızlı Tren Projesi başka bahara kalırken Malatya’da siyaset yapanların bu konu ile alakalı da bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

SEÇİMLERDEN SONRA BAKAN NE DEMİŞTİ?

Öte yandan seçimlerin sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Kabine üyelerini açıklamasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, yeni görevini devralarak bakanlık yatırımlarıyla ilgili ilk hedeflerini açıklamıştı. Bu kapsamda Malatya Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin Bakan Uraloğlu şunları aktarmıştı:

“Türkiye Yüzyılı için 2028’e kadar İzmir-Ankara, Halkalı-Kapıkule, İstanbul Havalimanı-Çatalca, Adapazarı-Gebze-YSS-Halkalı, Karaman-Ulukışla, Adana-Toprakkale-Bahçe-Nurdağ-Başpınar, Aksaray-Ulukışla, Ulukışla-Yenice, Bandırma-Bursa-Osmaneli, Adana- Mersin, Sivas-Erzincan, Yerköy- Kayseri, Bursa-Gemlik, Mürşitpınar-Şanlıurfa, Aliağa-Çandarlı-Bergama, Selçuk-Ortaklar-Aydın, Aydın-Denizli, ÇETİNKAYA- MALATYA, Konya-Seydişehir-Antalya, Delice-Çorum, Sivas-Çetinkaya, Aksaray-Konya, Gaziantep-Şanlıurfa, Bandırma-Balıkesir ve Balıkesir-Bergama Hızlı Tren projeleri hayata geçirilecek.”

Bu bağlamda yapılan son bütçe görüşmelerinde Malatya’nın adı geçmese de 2028 yılına kadar bu projeye ilişkin bir sonucun çıkıp çıkmayacağı şimdi merak uyandırıyor.