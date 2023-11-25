Ülke genelinde eş zamanlı motosiklet denetimi

Trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 16-17 Kasım 2023 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı denetimle alakalı detaylar paylaşıldı. Buna göre 18 bin 4 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü 16-17 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde kontrol edildi. Yapılan bu kontrollerde bin 704 sürücü ve yolcusunun koruma başlığı kullanmadığı tespit edildi. Eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde 627 sürücünün belgesi olmadan motosiklet veya motorlu bisiklet kullandığı tespit edildi. 220 motosikletin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmadığı tespit edilirken 179 motosiklet ve motorlu bisikletin tescil belgesi ve plakasının uygun olmadığı görüldü.

Kural ihlalleri nedeni ile ülkemizde birçok kaza meydana gelirken, gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 535 kural ihlali tespit edildi. Kural ihlali yapanlara yönelik işlemler yapıldı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜ SAYISI ŞAŞIRTTI

Aynı zamanda yine ülke genelinde 17-19 Kasım tarihleri arasında alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen kazaların en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla özel denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde 32 bin 265 araçla birlikte sürücüsü denetlendi. 958 sürücü alkol etkisinde araç kullanırken 3 sürücünün ise uyuşturucu-uyarıcı madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi. 65 sürücü yapılan denetimlerde teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediği için sürücü belgeleri gececi olarak ellerinden alındı.