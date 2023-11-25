Mehmetçik destan yazıyor

Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı ve Bahar Kalkanı Harekâtı’nı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet ile gerçekleştiren Mehmetçik, Suriye harekât alanında görevine başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir durum analizi aktardı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekat bölgeleri ile Suriye sınırındaki hudut karakollarında inceleme ve denetlemelerde bulunarak, harekât alanında görevli personel ile görüşüp kendi tecrübelerini personellere aktardı, alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi.

Öte yandan 15 Ağustos-23 Kasım 2023 tarihleri arasında Suriye harekât alanındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 606’sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43’ü DEAŞ mensubu olmak üzere toplam 649 terörist etkisiz hâle getirildi. Ayrıca hudut kartalları tarafından aynı tarihler arasında yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmen de yakalandı. Yakalananlardan 41’inin PKK, 5’inin DEAŞ, 2’sinin MLKP ve 162’sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Hudutlarımızdan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmen de engellendi.