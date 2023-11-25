Gedik Oba Çadırı’nda Öğretmenler Günü kutlaması

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Yeşilyurt İlçesine yeni atanan öğretmenleri Gedik Oba Çadırı’nda ağırlayarak, günlerini tebrik etti. Türkiye Yüzyılı’nın öğretmenlerin omuzlarında yükseleceğini söyleyen Başkan Çınar, gelecek nesilleri inşa eden öğretmenlerin ortaya koydukları azim, gayret ve fedakârlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Yeşilyurt İlçesine yeni atanan öğretmenler, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel bir programda bir araya geldi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Gedik Oba Çadırı’nda düzenlenen programa; Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Şube Müdürleri ile öğretmenler katıldı.

“ÜÇ ÖĞRETMENİMİZ İLE 81 ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK”

Düzenlenen programdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, yaşanan deprem felaketinden dolayı öğretmenler gününü buruk kutladıklarını ifade ederken,

“6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde ilçemizde üç öğretmenimiz ile varlık nedenimiz olan 81 öğrencimizi kaybettik, Allah mekanlarını cennet eylesin. Öğretmenlik mesleği birçok zorluğu içerisinde barındırmaktadır. Biz bunu deprem sürecinde bizzat gördük. Öğretmenlerimiz çadır kurdu, çorba dağıttı, yardım paketlerini dağıttı ve birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldı”

diye konuştu.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise öğretmenlerin enerjilerinden üst seviyede yararlanmak istediklerini söylerken, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada,

“24 Kasım Öğretmenler Günü’nüzü canı gönülden tebrik ediyoruz. Bakanlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sadece 24 Kasım’a hapsedilmiş bir Öğretmenler Günü’nü kabul etmiyoruz. 365 gün, her an saat ve her saniye bizler için çok kıymetlisiniz ve çok değerlisiniz. İlk atamalarla şehrimize ve ilçemize gelen öğretmenlerimizin ilk öğretmenler günlerini ayrıca kutluyorum. Yaptığınız iş, üstlendiğiniz vazife her zaman çok kıymetlidir ancak bu şehrin bu tablosu içerisinde üzerine koyacağınız her taş çok daha anlamlı ve kıymetlidir. Sizin bu genç enerjinizden üst seviyede yararlanmak istiyoruz”

şeklinde konuştu.

“136 ÖĞRETMENİMİZE ŞEHRİMİZE VE İLÇEMİZİ HOŞ GELDİNİZ DİYORUM”

Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğretmenlerin tarih boyunca sevgi, emek, sabır, fedakârlık ve büyük bir özveri ile toplumun bütün kesimlerine yol gösteren insanlar olduğunu söyledi. Konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılında öğretmenlere çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“İlk atamalarında şehrimize ve ilçemize gelen değerli öğretmenlerimizi bu özel günde misafir etmekten çok büyük onur duyuyoruz. İlçemize atanan 136 öğretmenimize şehrimize ve ilçemizi hoş geldiniz diyorum, ayrıca ilk öğretmenler gününüzü de tebrik ediyoruz. Sizlerle birlikte inşallah güzel çalışmaların altına imza atacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sosyal ve kültürel yönden en iyi şekilde yetişmesinde, topluma faydalı bireyler kazandırılmasında emek veren öğretmenlerimize saygımız ve sevgimiz her zaman sonsuzdur. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için Türkiye Yüzyılı’nda öğretmenlerimizin aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetiştirilmesinde çok önemli görevler üstleneceklerdir. Ülkemizin dört bir tarafında her türlü şart ve durumda görevlerini başarıyla ifa eden öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz”

şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğretmenlere hazırlanan hediye paketleri takdim edildi.

Kaynak: BÜLTEN