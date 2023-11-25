AFAD’tan 64 il için uyarı Aralarında Malatya da var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulundu. Yarın için çok dikkatli olunmasını istedi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve fırtına beklendiği bildirildi
44 İL İÇİN TURUNCU, 20 İL İÇİN SARI UYARI
Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak için ‘turuncu’ uyarı yapıldı.
MALATYA’YA SARI UYARI
Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak için de sarı uyarı yapıldı.
TEYAKKUZ HALİNE GEÇİLDİ
Açıklamanın devamında uyarı yapılarak,
“81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımıza, valiliklere, kaymakamlıklara ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba-baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz”
ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.