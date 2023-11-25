AFAD’tan 64 il için uyarı Aralarında Malatya da var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulundu. Yarın için çok dikkatli olunmasını istedi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve fırtına beklendiği bildirildi

44 İL İÇİN TURUNCU, 20 İL İÇİN SARI UYARI

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak için ‘turuncu’ uyarı yapıldı.

MALATYA’YA SARI UYARI

Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak için de sarı uyarı yapıldı.

TEYAKKUZ HALİNE GEÇİLDİ

Açıklamanın devamında uyarı yapılarak,

“81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımıza, valiliklere, kaymakamlıklara ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba-baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz”

ifadelerine yer verildi.