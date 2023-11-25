Kale'de farkındalık etkinliği

Malatya'nın Kale ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli meslek grupları, pankart açarak farkındalık çalışması yaptı.
İlçenin farklı noktalarında, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Kütüphanesi ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından üzerinde "Kadına el kal-ka-maz!" yazılı pankartlar açıldı.
Daha sonra vatandaşlara kadına yönelik şiddete karşı mücadele konulu broşür dağıtıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.