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Kale'de farkındalık etkinliği

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Malatya'nın Kale ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli meslek grupları, pankart açarak farkındalık çalışması yaptı.
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Malatya'nın Kale ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla çeşitli meslek grupları, pankart açarak farkındalık çalışması yaptı.


İlçenin farklı noktalarında, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Kütüphanesi ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından üzerinde "Kadına el kal-ka-maz!" yazılı pankartlar açıldı.


Daha sonra vatandaşlara kadına yönelik şiddete karşı mücadele konulu broşür dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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25 Kas 2023 - 13:27 - Yaşam

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