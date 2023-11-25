Alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

Malatya’da bir kamyon yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe DDY İstasyonu Sokak üzerinde bulunan Battalgazi Konteyner Kent’te park halindeki bir kamyon yandı. Yangın henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken kamyonun sürücü on kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.