El emeği göz nuru süpürgeler teknoloji çarkına yenik düştü

Teknolojiye direnen ve kullanımı gittikçe düşen süpürge son demlerini yaşıyor. Elektrikli süpürgeden sonra pabucu dama atılan el süpürgesi, bazı evlerde tek tük bulunuyor.

NASIL YAPILIYOR?

Kullanımını yitirmeye başlayan süpürge buğday gibi ekiliyor, sekizinci ayında devriliyor ve hasılata giriyor. Devamında bunların hepsi tohumlara ayrılıyor. Tohumu kuş yemi olarak kullanılıyor, otu ise süpürge yapılıyor. Bunlar desteleniyor ve dikiliyor. Ondan sonra hazırlanıp vatandaşa sunulsa da ev süpürgeleri giderek yok olamaya yüz tuttu. Başta şehirler olmak üzere kırsala kadar inen elektrikli süpürgeler el süpürgesinin yerini tuttu. Hatta elektrik robotun da çıkmasıyla tamamen unutulan süpürge, neredeyse yok olmak üzere.

EL EMEĞİ GÖZ NURU SÜPÜRGELER

Malatya’da hala el süpürgesi yapıp, geçimini onunla sağlayan esnaflar var. Yapımının zor, dikiminin ise zevkli olduğunu dile getiren esnaflar bu el emeği göz nuru süpürgelerin teknolojiye yenik düşmek üzere olduğundan oldukça üzüntülüler. Yıllarca bu mesleği yaptığını dile getiren Esnaf Murat Koç, süpürgecilik kendisine dededen kalma bir meslek olduğunu dile getirdi.

“SÜPÜRGECİLİK HIRDAVAT, İPLİK ÜZERİNE”

Bu mesleği ayakta tutmaya çalıştığını kaydeden Koç,

“Çocukları ve torunları olarak bu mesleği devam ettiriyoruz. Benim asıl yaptığım iş süpürgeciliktir. Bir de süpürgecilikten ayrı olarak manifaturacılık mesleği vardır. Fakat manifaturacılık tekstil üzerinedir ve biraz daha geneldir. Benim yaptığım süpürgecilik ise hırdavat, iplik üzerinedir. Ben burada bu mesleği ayakta tutmaya çalışıyorum”

dedi.

“AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Sonraki nesillerin bu işi bırakacağını ileri süren Koç,

“Eskisi gibi zaten bir rekabet yok. Süpürgecilik yavaş yavaş tükeniyor. Ayakta tutmaya çalışıyoruz bakalım nereye kadar tutacağız. Zaten bizden sonraki nesilde bu işleri bırakır. Süpürge köylünün kullandığı bir şeydir fakat köylü kalmadı. Köylü olmadıkça süpürge de yavaş yavaş azalıyor. Şehirli süpürgeyi ne yapsın? Apartmanda oturduğu için kullanmaz. Ama köylü olanın köyde oturanın evinin etrafı hep dağ, bahçe olduğu için kullanır”

ifadelerine yer verdi.

“EN AZ ON ELDEN GEÇİYOR”

“Yaz bittikten sonra kışın hiçbir şey satılmıyor” diyen Koç,

“Süpürgeye eskisi gibi talep yok. Eskiden köylü çok olduğu için talep çoktu. Şimdi köylü yok ki talep çok olsun. Şimdi şehirdekilerin hepsi makineler çıktı, makine kullanıyor. Apartman içine süpürge gitmiyor. Süpürgecilik el emeğidir sahip çıkmak, destek vermek gerekir. Çünkü süpürgeler normal makineye basılıp düğmeye basılıp çıkmıyor. En az on elden geçiyor. Ekilmesi, biçilmesi ve dikilmesi bir yandan yapılır. Yapacak bir şey yok teknoloji bizi kaybediyor ama teknolojiyle mücadele ediyoruz”

şeklinde konuştu.