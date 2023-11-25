Bakan Tekin’den deprem bölgesi açıklaması Öğretmen atamaları için süreç belirlendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 2024 yılı içerisinde öğretmen atamalarının olup olmayacağına ilişkin detayları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin TRT ekranlarında katıldığı bir programda öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 2024 yılı içerisinde öğretmen atamalarının olup olmayacağına ilişkin detayları paylaştı.

POZİTİF AYRIMCILIK TANINMAYACAK

2024 yılı bütçesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanma süreci sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte koordineli bir şekilde atama için tanımlanacak sayının belirleneceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

“Arkadaşlarımızın endişesi olmasın, kendi ihtiyaçlarımız üzerinde herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın bize verilen kadrodaki yüzdelik dağılımlar üzerinden adil, hukuka uygun bir branşa dağılımı yapıp, arkadaşlarımız ile paylaşacağız”

ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİ KONUSUNDA ÇOK HASSAS

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok hassas olduğunu söylediği deprem bölgesindeki okullar ile alakalı da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşanan depremler öncesindeki eğitim öğretim düzeyinin yakalanması adına mücadele verdiklerini belirten Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki okullar ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Okullar açıldığında 11 Eylül itibari ile eğitim öğretim sürecini sorunsuz şekilde başlattık. Hızlı bir şekilde bize ayrılan bütçe olanakları çerçevesinde 2 bin 500 civarında yeni derslik yaptık. 45 bin civarında dersliği elden geçirdik. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığında 6 Şubat’tan önceki derslik düzeyini hedefliyoruz. Planlamamızı ona göre yaptık.”