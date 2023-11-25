Başkan Gök’ten Alparslan Türkeş mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu Başbuğ Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Gök, yayınladığı mesajda,
“Alparslan Türkeş, bizleri her daim evlatları gibi gören ve ileri görüşlülüğü ile fikirlerini hala yaşatan ölümsüz bir ölümlüydü. Vefatı ile yeise kapılmak yerine doğumu ile umut doluyoruz. Bazı kahramanların sadece bedeni ayrılır aramızdan; fikirleri, amaçları, hedefleri, öğütleri hep bizlerle yaşar”
sözlerine yer vererek,
mesajını şöyle sürdürdü:
“Bugün, 25 Kasım Başbuğumuz Sayın Alparslan Türkeş’in 106. doğum günü. Diyebiliriz ki; tüm karanlıklara inat oldukça keskin ve parlak ışıklı bir güneş doğdu. Kanlı ellerini ve gözlerini vatan toprağımıza diken tüm mezalime karşı tavrından ve tarzından bir an olsun taviz vermedi. Başlıya baş eğdirdi, dizliye diz çöktürdü. Vatan toprağımıza dair planlanan tüm çirkinlikleri ifşa etti, Bugün, alp bir arslan doğdu. Makus talihimizi değiştirecek bir ışıltı ve ihtişam ile Türk milletinin arasına karıştı.
Başbuğumuz Alparslan Türkeş; Türk milletinin en ihtiyaç duyduğu zamanlarında etrafına bakıp kim var demeden ben varım diyerek sancağı eline almış; bu yolda serini ortaya koymaktan bir an olsun imtina etmemiş, Ermenisi ile Rumu ile tüm fitne ehlinin planlarını yerle yeksan etmiş büyük bir dava adamıdır. Bizler, onun bizlere vaziyet ettiği üzere dik başlı değiliz; ancak başımız dimdik. Bu duruşu da bozkurtça yaşamayı da ondan öğrendik.
Alparslan Türkeş, bizleri her daim evlatları gibi gören ve ileri görüşlülüğü ile fikirlerini hala yaşatan ölümsüz bir ölümlüydü. Vefatı ile yeise kapılmak yerine doğumu ile umut doluyoruz. Bazı kahramanların sadece bedeni ayrılır aramızdan; fikirleri, amaçları, hedefleri, öğütleri hep bizlerle yaşar. Başbuğumuz Alparslan Türkeş; Milliyetçi Hareket’in mukaddesatı ve davamızdaki büyük dayanağımızdır. Bizlere bıraktığı öğretiler ve doktrinler ile Milliyetçi-Ülkücü Hareketi gerek şehrimiz gerekse ülkemiz nezdinde ayyuka çıkardık, çoğu zaman gece uyumayıp gündüz oturmayarak vatanımızın derdi ile dertlendik, çalıştık, ürettik ve her geçen gün hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik.
Doğumuyla sadece kendi gözünü değil; kendisinden sonra doğan ve yeryüzünün herhangi bir yerinde bulunan bütün Türk nesillerinin gözünü açan Başbuğumuzun doğum günü kutlu olsun, uğruna ömrünü adadığı Üç Hilal’in Gölgesi bir an olsun üstümüzden eksilmesin.”
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.