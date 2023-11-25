25 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

25 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'daki nöbetçi eczaneler nerelerde? Bu soruların yanıtını sizler için araştırdık.
25 Kasım Pazar günü Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
ASLI ECZANESİ – MERKEZ
Fırat Mahallesi Hastane Caddesi No:44/a Battalgazi/Malatya
04223250877
24 saat açık
GÜNGÖR ECZANESİ – MERKEZ
Fahri Kayahan Bp Petrol karşı girişi Çarşı Market yanı Güngör Caddesi Karakavak
04223256282
24 saat açık
MENENGİÇ ECZANESİ – MERKEZ
Meydanbaşı Mahallesi Osman Ateş Caddesi No:85 Menengiç Eczanesi Battalgazi/MALATYA
04229991023
08.30-23.59 arası açık
HEKİMOĞLU ECZANESİ – MERKEZ
Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Karşısı Üst Geçit Altı) Yeşilyurt
04222116060
24 saat açık
İBNİ SİNA ECZANESİ – BATTALGAZİ
Sivas Caddesi Benzinlik Karşısı No: 42 Battalgazi
04223246974
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.