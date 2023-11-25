Vali Ersin Yazıcı, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısı ile bir mesaj paylaştı.
Vali Yazıcı,
“Kadınlarımıza hak ettikleri saygıyı göstermek, onlar için yapabileceğimiz her çalışmayı irdeleyip güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak adına bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımakta, şiddet sorununa ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık yaratmaktadır. Küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddet; kadının maddî ve manevî bütünlüğüne zarar vermesi nedeniyle ciddi bir halk sağlığı problemi olmasının yanı sıra, kadının toplumsal yaşamını etkilemesi nedeniyle de çok önemli bir sosyal problemdir. Çok boyutlu bir sorun olan kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak, ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesi ve bütüncül bir yaklaşımıyla mümkündür. Dolayısıyla çalışmaların, disiplinler arası bir yaklaşımla yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir. Nitekim az önce bahsetmiş olduğumuz bütün bu çalışmaları devletimiz, hükümetimiz, bütün bakanlıklarımız ‘Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans’ anlayışıyla hayata geçiriyor. Hedef sıfır toleransla kadına yönelik şiddeti sıfırlamaktır. Bu uğurda da kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere toplumumuzun her kesimini, bu hassasiyetle sürdürülen mücadeleye ortak olmaya davet ediyoruz”
ifadelerine yer verdi.
Vali Yazıcı,
“Bizler merhamet medeniyetinin evlatlarıyız. Kadim medeniyetimiz; ailenin önemi, kadınlara karşı tutum ve davranışlarımız, ikili ve toplumsal ilişkilerdeki nezaket kuralları gibi hayatın her alanında bizlere yol gösteren, bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi gereken tüm güzel hasletleri sunmaktadır. Aile fertleri birbirlerini tamamlayarak bir bütün halinde yaşayabilme fıtratına sahiptir. Bunun dışına çıkarak fiziksel ve psikolojik şiddete başvurulması kabul edilemez bir yaklaşımdır. Tüm kurumlarımız ile birlikte şiddetle mücadelede her türlü zulmün önüne geçip, mazlumun ve mağdurun yanında yer alarak gerekli yasal yaptırımları uygulamak, insani ve vicdani sorumluluk bilinciyle hareket etmek hepimizin asli vazifesidir. Toplumumuzun her kesiminde bu yönde farkındalığın oluşması için çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum”
sözlerini aktardı.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.