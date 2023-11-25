Meteoroloji’den Doğanşehir, Pütürge, Doğanyol ve Yeşilyurt’a uyarı

Malatya’da bugün yer yer kuvvetli yağışlar ve sert rüzgarlar bekleniyor. Meteoroloji; Adıyaman ve Malatya'nın güneyindeki Doğanşehir, Pütürge, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerini özellikle uyardı.

Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren ise bölgemiz genelinin aralıklı sağanak yağışlı ve yağmurlu; yüksek kesimli yerlerin karla karışık yağmurlu olarak geçmesi beklenmektedir”

denildi.

Malatya hava durumunun da aktarıldığı açıklamada,

“Yağışların Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güneyinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgârların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Malatya'nın kuzeybatısı ile Adıyaman'ın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi tahmin edilmektedir”

ifadelerine yer verildi.

DOĞANŞEHİR, PÜTÜRGE, DOĞANYOL VE YEŞİLYURT DİKKAT!

Son olarak ise şu uyarılar yapıldı:

“Adıyaman ve Malatya'nın güneyinde (Doğanşehir, Pütürge, Doğanyol ve Yeşilyurt) beklenen sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yağış anında kuvvetli güneyli rüzgâr ile birlikte kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

İŞTE MERKEZ VE İLÇE HAVA TAHMİNLERİ

Malatya-merkez ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacağı tahmin ediliyor:

Malatya-merkez: Parçalı bulutlu 11 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 12 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 8 derece,

Arguvan; Parçalı bulutlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 13 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 10 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 9 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 12 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 9 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 9 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 13 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 11 derece.