Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece geç saatlerde ilçenin Yenişehir Mahallesi Furkan Tüysüz stadı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde bulunan bir otomobil aniden yanmaya başladı, sürücü otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ve çevredekilerden yardım istedi. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın, itfaiyenin gelmesiyle tamamen söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı