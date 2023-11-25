Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, gece geç saatlerde ilçenin Yenişehir Mahallesi Furkan Tüysüz stadı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde bulunan bir otomobil aniden yanmaya başladı, sürücü otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ve çevredekilerden yardım istedi. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın, itfaiyenin gelmesiyle tamamen söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.