Çankırı'nın Eldivan ilçesinde köye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı.

Olay, Çankırı’nın Eldivan ilçesine bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık yapan Hulusi Taş, arılarını kontrol etmek için bahçesine gitti. Taş, bahçesinde bulunan 100 kovandan 2'sinin ayının parçaladığını gördü. Kovandaki arıların, ayıların saldırı yüzünden telef olması sebebiyle maddi hasar meydana geldi.

Bir ay önce de Hulusi Taş'ın kovanlarına saldıran ayılar, 5 kovanı parçalayıp yaklaşık 30 bin TL zarara sebep olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı