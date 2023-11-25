Çankırı'nın Eldivan ilçesinde köye inen ayılar, arı kovanlarını parçaladı.
Olay, Çankırı’nın Eldivan ilçesine bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık yapan Hulusi Taş, arılarını kontrol etmek için bahçesine gitti. Taş, bahçesinde bulunan 100 kovandan 2'sinin ayının parçaladığını gördü. Kovandaki arıların, ayıların saldırı yüzünden telef olması sebebiyle maddi hasar meydana geldi.
Bir ay önce de Hulusi Taş'ın kovanlarına saldıran ayılar, 5 kovanı parçalayıp yaklaşık 30 bin TL zarara sebep olmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.