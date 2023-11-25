27 bin öğretmene kitap hediyesi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla 27 bin öğretmene kitap hediye etti.

Kitap Van Projesi çerçevesinde 3 milyon kitap alarak kenti kitapla buluşturan Vali Balcı, öğretmenler günü için de anlamlı bir çalışmaya imza attı. Kentte görevli öğretmenlere moral olmak gayesiyle örnek bir çalışma yapan Balcı, bu sayede öğretmenlerin gününü de kutladı.

Öğretmenler için hazırlanan hediye kitaplar ile Vali Balcı'nın mesajı paketlenerek il ve ilçe müdürlüklerine teslim edildi. 27 bin kitap il ve ilçe müdürlükleri vasıtasıyla öğretmenlere ulaştırılırken, kentin kırsal bölgelerinde görevli bazı öğretmenlere ise posta yoluyla gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı