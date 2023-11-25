Araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Niğde karayolu Kaytaş Mevkii'nde meydana gelen kazada, D.C.Ş. (23) idaresindeki 38 D 5573 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan M.E.Ş. (24) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte 3 kişide yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.