Kayseri'de tarihi eser operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın il dışından temin ettiği tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ürünlerin kentte satışını yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın 3 farklı adresini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet yaklaşık 100 kilo ağırlığında sütun, 2 adet şamdan, 7 adet kılıç, 96 adet Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen ürünler, 59 adet dolu fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı