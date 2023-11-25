Fabrikada yangın: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Konya'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın sırasında fabrika içerisine yayılan kimyasal madde kokusundan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrika içerisinde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında imalatta kullanılan kimyasal maddenin kokusundan etkilenen 5 işçi olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı