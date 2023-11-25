En çok ve en az hangi branşta öğretmen atanıyor?

Bu yıl yapılan öğretmenlik atama sonuçlarına göre, en az fen bilimleri alanında öğretmen ataması gerçekleştirildi. Peki, en çok hangi branşta atama yapıldı? İşte cevabı…

Bu yılın Mayıs ayında yapılan öğretmenlik atama sonuçlarına göre, en az fen bilimleri alanında öğretmen ataması gerçekleştirildi. Peki, en çok hangi branşta atama yapıldı?

İLK SIRADA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VAR

Anketler ve Raporlar’ın elde ettiği bilgilere göre, bu sorunun cevabı şöyle:

Sınıf Öğretmenliği: 7 bin 878 atama

Rehberlik: 3 bin 604 atama

Okul Öncesi Öğretmenliği: 3 bin 269 atama

İlköğretim Matematik: 2 bin 656 atama

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 2 bin 604 atama

İngilizce: 2 bin 433 atama

Türkçe: 2 bin 341 atama

Matematik: 2 bin 317 atama

Özel Eğitim: 2 bin 306 atama

Fen Bilimleri: 2 bin 64 atama