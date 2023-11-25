En çok ve en az hangi branşta öğretmen atanıyor?

Bu yıl yapılan öğretmenlik atama sonuçlarına göre, en az fen bilimleri alanında öğretmen ataması gerçekleştirildi. Peki, en çok hangi branşta atama yapıldı? İşte cevabı…
Bu yılın Mayıs ayında yapılan öğretmenlik atama sonuçlarına göre, en az fen bilimleri alanında öğretmen ataması gerçekleştirildi. Peki, en çok hangi branşta atama yapıldı?
İLK SIRADA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VAR
Anketler ve Raporlar’ın elde ettiği bilgilere göre, bu sorunun cevabı şöyle:
Sınıf Öğretmenliği: 7 bin 878 atama
Rehberlik: 3 bin 604 atama
Okul Öncesi Öğretmenliği: 3 bin 269 atama
İlköğretim Matematik: 2 bin 656 atama
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 2 bin 604 atama
İngilizce: 2 bin 433 atama
Türkçe: 2 bin 341 atama
Matematik: 2 bin 317 atama
Özel Eğitim: 2 bin 306 atama
Fen Bilimleri: 2 bin 64 atama
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.