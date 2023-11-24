AFAD’tan Malatya ve çevre illere sarı uyarı!

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri kapsamında bazı kıyı kesimlerdeki iller için turuncu, Malatya’nın da içinde olduğu birçok il için ise sarı uyarı verdi.

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri kapsamında yarın için bazı kıyı kesimlerdeki illere turuncu, Malatya’nın da içinde olduğu birçok ile ise sarı uyarı verdi.

MALATYA’YA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“25 Kasım Cumartesi günü, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli;

Antalya’nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya’nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Antalya’nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli;

Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli, Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.”