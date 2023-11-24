Tarih 47 yıl sonra tekerrür etti Lokasyonlar farklı, kaderler aynı

Van’da 24 Kasım 1976 tarihinde yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremin üzerinden 47 yıl geçti. 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’ya tam anlamıyla kol kanat geren kardeş şehrimiz Van, o depremle felaket gibi bir süreç yaşadı. Öyle ki o süreçte hava tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi çok soğuktu ve yağışlar nedeniyle kurtarma çalışmaları da gecikmişti. Şehrin bazı ilçeleri ise neredeyse tamamen yok olmuştu.

Van’da 24 Kasım 1976 tarihinde yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremin üzerinden 47 yıl geçti. 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’ya tam anlamıyla kol kanat geren kardeş şehrimiz Van, o depremle felaket gibi bir süreç yaşadı.

47 yıl önce bugün bu saatlerde kardeş şehrimiz Van’da, tıpkı 6 Şubat’ta Malatya’da olduğu gibi enkaz kaldırma, arama kurtarma çalışmaları yapılıyordu. Malatya’nın o gün Van’a verdiği destek yıllar sonra buraya ilaç gibi geldi. Nitekim 6 Şubat’ta Vanlı yüzlerce kişi destek için buradaydı; hatta herkes gitti, Van gitmedi. Ta ki kardeşleri biraz olsun kendine gelene kadar. İşte Van depremi ve unutulmayanları…

3 BİN 840 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarih 24 Kasım 1976’yı gösterdiğinde yerel saatle 12.22'de merkez üssü Van’ın Muradiye ilçesi Çaldıran bucağı olan 7,3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. O felakette 3 bin 840 kişi öldü, 9 bin 232 bina hasar gördü.

ÇALDIRAN'DA EVLERİN YÜZDE 95'İNİN YIKILDI

Deprem en çok Muradiye ve çevre ilçeler olan Erciş ve Özalp'te hasara neden oldu. Hatta 3 bin 304 kişilik nüfusa sahip Çaldıran'da evlerin yüzde 95'inin yıkıldığı ve 615 kişinin öldüğü halen anlatılıyor.

KURTARMA ÇALIŞMALARI GECİKMİŞTİ

Depremin yanı sıra bölgede gece hava sıcaklığı -17 dereceye kadar düşmüştü. Hatta bazı ölümlerin soğuktan olduğu dahi ifade ediliyor. Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi yağmur ve kar yağışları vardı ve kurtarma çalışmaları gecikmişti.

BİNLERCE KİŞİ EVSİZ KALDI

Van’da yaşanan o deprem, 7,9 Ms büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminden sonra o güne kadarki Anadolu'da yaşanan en şiddetli deprem olarak niteleniyordu. Bölgenin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan bu deprem sonrasında binlerce kişi evsiz kaldı.