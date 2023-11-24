Kızılay'dan Öğretmenler Günü etkinliği

Kızılay Yeşilyurt Şubesi gönüllüleri tarafından 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Kızılay Yeşilyurt Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yeşilyurt ilçesinde fedakarca görev yapan öğretmenleri unutmadı. Feyzullah Taşkınsoy Orta Okulu, Şehriban Atagül Anadolu Lisesi ve Mehmet Emin Bitlis İlkokulunu ziyaret eden Kızılay gönüllüleri öğretmenlerin bu özel günündeki sevinçlerine ortak oldular.

Öğretmenlere hediyeler takdim eden gönüllüler, ayrıca Kızılay gönüllüsü öğretmenlere de sürpriz ziyaretlerde bulunarak öğretmenlerin gününü çiçeklerle kutladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı