Kızılay'dan Öğretmenler Günü etkinliği

Kızılay Yeşilyurt Şubesi gönüllüleri tarafından 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.
Kızılay Yeşilyurt Şubesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Yeşilyurt ilçesinde fedakarca görev yapan öğretmenleri unutmadı. Feyzullah Taşkınsoy Orta Okulu, Şehriban Atagül Anadolu Lisesi ve Mehmet Emin Bitlis İlkokulunu ziyaret eden Kızılay gönüllüleri öğretmenlerin bu özel günündeki sevinçlerine ortak oldular.
Öğretmenlere hediyeler takdim eden gönüllüler, ayrıca Kızılay gönüllüsü öğretmenlere de sürpriz ziyaretlerde bulunarak öğretmenlerin gününü çiçeklerle kutladılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.