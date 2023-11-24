24 Kas 2023 - 20:53 - Gündem

Cevdet Yılmaz’dan hak sahipliği açıklaması “Şimdi bir yargı süreci yaşanacak”

Hak sahipliğine ilişkin bir son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hak sahipliği çalışmalarımız geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi bir yargı süreci yaşanacak ama idari anlamda hak sahipliği süreci tamamlandı” dedi.