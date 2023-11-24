Cevdet Yılmaz’dan hak sahipliği açıklaması “Şimdi bir yargı süreci yaşanacak”

Hak sahipliğine ilişkin bir son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
“Hak sahipliği çalışmalarımız geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi bir yargı süreci yaşanacak ama idari anlamda hak sahipliği süreci tamamlandı”
dedi.
Hak sahipliğine ilişkin bir son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli bilgiler verdi. Yılmaz, hak sahipliğinde idari sürecin tamamlandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
“Hak sahipliği çalışmalarımız geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bir yargı süreci var. Bir yargı süreci yaşanacak. Ama idari anlamda hak sahipliği süreci tamamlandı. 450 bin civarında konut anlamında hak sahipliği ortaya çıktı. 200 bin civarında ihale yapıldı. 200 bin konutun ihalesi devam ediyor”
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.