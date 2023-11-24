- Gündem

Cevdet Yılmaz’dan hak sahipliği açıklaması “Şimdi bir yargı süreci yaşanacak”

ABONE OL Google News Sayfamız

Hak sahipliğine ilişkin bir son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Hak sahipliği çalışmalarımız geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi bir yargı süreci yaşanacak ama idari anlamda hak sahipliği süreci tamamlandı” dedi.
Cevdet Yılmaz’dan hak sahipliği açıklaması “Şimdi bir yargı süreci yaşanacak” mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hak sahipliğine ilişkin bir son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“Hak sahipliği çalışmalarımız geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi bir yargı süreci yaşanacak ama idari anlamda hak sahipliği süreci tamamlandı”

dedi.

Hak sahipliğine ilişkin bir son dakika açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli bilgiler verdi. Yılmaz, hak sahipliğinde idari sürecin tamamlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“Hak sahipliği çalışmalarımız geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bir yargı süreci var. Bir yargı süreci yaşanacak. Ama idari anlamda hak sahipliği süreci tamamlandı. 450 bin civarında konut anlamında hak sahipliği ortaya çıktı. 200 bin civarında ihale yapıldı. 200 bin konutun ihalesi devam ediyor”

diye konuştu.
# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, hak sahipliği, Cevdet Yılmaz, Konut, ihale

24 Kas 2023 - 20:53 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL