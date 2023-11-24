Hapis cezasıyla aranan sanıklar operasyonla yakalandı

Kocaeli'de farklı suçlardan hapis cezası ile aranan 2 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda "Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan G.Ç. (42), "Kocaeli Taşra İlamat Masası ve Adana Ağır Ceza İlamat Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan T.K. (28) yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.