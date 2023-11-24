Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde emniyet ekiplerince durdurulan şüphelilerin üst aramalarında toplamda 32,55 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan İ.G., Y.K, K.B.B., S.A. ve B.D.’nin üst aramalarında toplam 32.55 gram uyuşturucu, 1 adet sentetik ecza ile durdurulan bir araçta bulunan H.D.’nin ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 33 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.