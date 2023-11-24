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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü mask
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Kas 2023 - 20:10 - Spor

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