5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da gürültü yaptıkları iddiasıyla komşusunun evini basarak 2'si çocuk 5 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde daha önceden birçok kez gürültü sebebiyle tartıştığı üst komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T’yi (11) av tüfeğiyle vurmuştu. 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, S.T. de hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan T.Ü., emniyetteki sorgusunun ardından Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. T.Ü., buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.