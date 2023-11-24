Büyükşehir Belediyesinde Öğretmenler Günü Programı

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Öğretmen deyince kendinden ödün veren, kendini düşünmeyen; ama hep memleketinin evlatları için fedakârlık gösteren kişi akla gelir” dedi.

“ÖĞRETMENLİK SADECE 24 KASIM TARİHİNE HAPSEDİLECEK BİR KAVRAM DEĞİLDİR”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, “Öğretmen deyince kendinden ödün veren, kendini düşünmeyen; ama hep memleketinin evlatları için fedakârlık gösteren kişi akla gelir. 6 Şubat depremlerinden sonra, ilk saatten itibaren aziz şehrimizin ayağa kalkması için elinizden geleni yaptınız. Elinizi, gövdenizi, yüreğinizi şehrin enkazlarının altına koydunuz. Öğretmenlik sadece 24 Kasım tarihine hapsedilecek bir kavram değildir. Öğretmenlik yılın 365 günü kıymet verilecek, değer verilecek bir meslektir. Bugün bu programda bize kıymet veren, değer veren ve bizi burada misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanıma sizin adınıza şükranlarımı sunuyor. Saygılarımı arz ediyorum” dedi.

“TOPLUMUN EN MUHTEREM EN FEDAKÂR UNSURLARI ÖĞRETMENLERDİR”

Memlekete hizmet ederken bu yolda vefat eden bütün öğretmenlere Allah’tan rahmet dileklerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise programa katılan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Başkan Gürkan, “Öğretmenlerimizin çalıştıkları ortamlarda ve ekonomik anlamdaki zorluklarını, sıkıntılarını biliyoruz. Hele 6 Şubat depremlerinin vuku bulması münasebetiyle deprem bölgesindeki zor şartlarda görev ifa etmenin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Onun için Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Toplumun en muhterem, en fedakâr unsurları öğretmenlerdir’ demiştir. Fedakârlık etmeden, muhterem olunmuyor. Ben bütün bu fedakâr öğretmenlerimize minnet, şükran hislerimi dopdolu olarak ifade etmek istiyorum” açıklamalarında bulundu.

“BEN 23 YIL EĞİTİM CAMİASI İÇERİSİNDE GÖREV YAPTIM”

Eski bir eğitimci olan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ben 23 yıl eğitim camiası içerisinde değişik kademelerde görev yaptım. Ama şunu gururla ifade edeyim ki; öğretmenlik sadaka-i cariye mesleğidir. Farkında olmadan sadaka-i cariyede bulunuyoruz. Hayırlı evlat, bir icat, bir hayırlı kurum amel defterini her zaman açık tutar. Öğretmenlerimizin binlerce hayırlı evlatları var. Onlar bu toplumun geleceğini şekillendirme noktasında geleceğe hazırlıklı bireyler yetiştirdiği zaman onların bütün sadaka-i cariye defterleri açık kalacaktır. Onun içindir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ demiştir. ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ demiştir. Bizler hakikaten fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmekle mükellefiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. İnşallah daha nice yüzyıllara Türkiye Yüzyılı ile devam edeceğiz. Geleceğin ihtiyaç duyulan bilgileri çocuklarımıza bu sıralarda öğretirsek, ülkemizin geleceği garanti altında olur. Öğretmen bir mum gibidir; kendini yakar, yakarken etrafını aydınlatır” şeklinde konuştu.

“ARAMIZDAN AYRILANLARI RAHMETLE, MİNNETLE VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM”

Başkan Gürkan, “Hüzünlü bir Öğretmenler Günü’nü idrak ediyoruz. Kiminiz konteynerlerde oturuyorsunuz. İnşallah bu zor günleri kısa zamanda, el birliğiyle, el ele vererek şehrimizi de hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yerinde dönüşümle şehrimizi mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Sizlerle birlikte hazırlayacağız. Bütün öğretmenlerimin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Aramızdan ayrılanları rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum” şeklinde konuştu.

“SİZLER KENDİ ESERLERİNİZİ İNŞA EDEN İNSANLARSINIZ”

Öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün de ifade ettiği gibi, sizler gelecek nesilleri inşa eden insanlarsınız. Yine Hz. Ali Efendimizin dediği gibi, bir harf öğretenin kölesi olduğumuz insanlarsınız. Dolayısıyla, Türkiye’nin geleceği noktasında, inşası noktasında büyük emekleriniz var. Ama yetiştirdiğiniz insanlarla, sizler kendi eserlerinizi inşa eden insanlarsınız. Öğretmenlerimiz konteynerlerde yaşıyordu. İnşallah, Allah nasip ederse vatandaşlarımız gibi öğretmenlerimizi de kalıcı konutlara yerleştirmek istiyoruz. Bu konuda da, Malatya’mızı yeniden toparlama adına da bütün gücümüzle çalışıyoruz. Kendisi de bir öğretmen olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanının da başta olmak üzere Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. 6 Şubat depremlerinde, Malatya’da vefat eden öğretmenlerimizi bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyorum” dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğretmeni Kemal Günay ve Fevzi Özkeser’in Öğretmenler Günü’nü kutlayarak çiçek takdim etti.

VEFAT EDEN ÖĞRETMEN AİLELERİNE ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Depremde vefat eden öğretmenlerden Müslüm Boran ve Adil Türk’ün ailelerine çiçek takdim edildi. Doğanşehir ilçesi Gövdeli ve Kapıdere’de bulunan okullarda görevli iken Malatya merkeze dönüş yaptıkları sırada geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 5 öğretmen de unutulmayarak, ailelerine çiçek takdim edildi. Ayrıca Başkanın ilk öğrencilerinden olan Safiye Karakaya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Türkmen de Başkan Gürkan’a çiçek takdim ettiler.

ÖĞRETMEN ANILARI YARIŞMASI KAZANANLARINA ÖDÜL VERİLDİ

Öğretmen Anıları Yarışması’nda dereceye giren ilk 3 öğretmene ise para ödülü verildi. Yarışmada, birinci Darende Mehmet İzzet Paşa Ortaokulu öğretmenlerinden Hüseyin Yaşdal 10 bin lira, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden İlyas Yaman 7 bin 500 ve üçüncü olan Battalgazi Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Hasan Sayılan’a ise 5 bin liralık ödülleri takdim edildi.

Kaynak: BÜLTEN