Malatya’da dehşet anları! İşçilere kurşun yağdırdı

Olay, 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Atmalı sokakta ikamet eden M.K. ile evinin dış cephesinde çalışma yapmak için anlaştığı işçiler İ.S. ve C.G. arasında ücret konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.K. tabanca ile İ.S. ve C.G. isimli işçilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden işçiler yaralandı.

6 BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet boş kovan bulurken, zanlı M.K. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı