Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fahriye Bozan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Müjde Sokak, Yeşilyurt,
54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Özgen’in taziye adresi; Melekbaba Mahallesi, Biruni Caddesi, No:27, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Musa Pektaş’ın taziye adresi: Samanlı Mahallesi, Gerdanlık Sokak, No: 27, Yeşilyurt,
73 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nuriye Turan’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Çınarlı Sokak, No: 6, Yeşilyurt,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Temür Sap’ın taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Köprüağzı Caddesi, No: 101, Battalgazi,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Semiha Murat’ın taziye adresi: Saray Mahallesi, Beşkonaklar Caddesi, Şerif Amca Apartmanı, No:30/8, Battalgazi,
81 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Kaya’nın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Şahin Sokak, Şahin Apartmanı, No: 11/1, Battalgazi,
67 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Demir’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Kenan Işık (Yavuz Selim) Caddesi, No:81/2/51, Yeşilyurt,
84 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Elif Çalışkan’ın taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Şehit Vedat Yılmaz Sokak, No: 52/2, Yeşilyurt,
0 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İkiz Bebek Bayat’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
68 yaşında vefat eden ve Kale Malatya Mezarlığına defnedilen Hacı Akgül’ün taziye adresi: Kale, Malatya.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.