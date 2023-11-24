Kent Konseyi Büyükşehir Belediyesi’nin Yatırımlarını İnceledi

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Beydağı Tabiat Parkı, Yüzüncü Yıl Kent Parkı, MEGSAŞ Halk Ekmek ve yeni açılan alternatif yolları gezen Kent Konseyi üyeleri, faaliyete geçirilen hizmetlerle ilgili Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan’dan bilgiler aldılar.

“TÜRKİYE YÜZYILINA YAKIŞIR HİZMETLER”

Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımların Malatya’nın geleceği için çok önemli yatırımlar olduğunu; Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, İnderesi Gençlik Kampı ve 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi gibi büyük yatırımların Türkiye yüzyılına yakışır hizmetler olduğunu söyledi. Genel Sekreter Artan, bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde irade ortaya koyan, kaynak bulan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Kent Konseyi gönüllü üyeleri adına teşekkür ettiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmet ve yatırımlardan duydukları memnuniyeti ifade eden Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi üyeleri, “Güzel hizmetler yapılmış bunları yerinde görmek incelemek bizleri mutlu etti. Bu hizmetlerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen teşekkür ederiz” dediler.

Kaynak: BÜLTEN