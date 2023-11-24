Meclis 13. kez toplandı 3 madde görüşüldü

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13. birleşimi dün Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

Üç maddenin görüşüldüğü birleşimde meclisin birinci maddesi olan mazeret dilekçeleri ve bir önceki birleşimde alınan karar özetlerinin kabul edilmesinin ardından gündemin 2. Maddesine geçildi.

Gündemin 2. maddesi Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi, 45 ada 50 nolu parselin güneyinde yola cepheli olmak üzere plandaki park alanı ile trafo alanı arasında kalan yerin kısmen Mescit Alanı olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada; “Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Saray Mahallesi sınırları dahilinde, İl Müftülüğünün talebi doğrultusunda, halihazırda bulunan ve hastane müştemilatı olup mescit olarak kullanılan yerin eskimiş ve yetersiz olduğu ifade edilerek bölgenin ibadet alanı ihtiyacının karşılanması adına, Battalgazi Belediye Meclisi’nce 01.02.2023 tarih ve 40 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Sağlık Tesisi Alanı kullanımında kalan 45 ada 50 numaralı parselin güneyinde yer alan park alanı ve trafo alanı arasındaki alanın Mescit Alanı olarak düzenlenmesi teklifinin meri mevzuata ve temel planlama prensiplerine aykırılık teşkil etmediği gerekçesiyle komisyonumuzca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Gündemin 3. maddesi Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge ve Yazıhan ilçe belediyelerinin 2024 Mali Yılı Bütçeleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının 14. birleşiminin ise 27 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.