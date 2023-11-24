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Son depremler içme suyunu etkiledi mi?

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 23 Kasım 2023 Perşembe akşamı Malatya’da meydana gelen 5.2 ve 4.7’lik depremlerin ardından şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağında kısmi bulanıklığın oluştuğunu ancak birkaç saat sonra suyun normal değerlere döndüğünü açıkladı.
Son depremler içme suyunu etkiledi mi? mask
Son depremler içme suyunu etkiledi mi?
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Yapılan açıklamada; Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağında numune alındığı ve yapılan analiz sonucunda içme suyunda bir sıkıntının olmadığı belirtildi.

 

“KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU”

MASKİ yaptığı açıklamada depremlerden sonra içme suyunda ilk saatlerde bir bulanıklık olduğunu daha sonra ise her şeyin normale döndüğünü belirterek, “Çok kıymetli hemşehrilerimiz; 23 Kasım 2023 tarihinde ilimizde meydana gelen 5.2 ve 4.7’lik depremlerin ardından şehrimizin içme suyu ihtiyacını karşılayan Gündüzbey Kaptaj Tesisi içme suyu ana kaynağında ilk etapta kısmi bulanıklık oluşmuştur. Ancak, geçen zaman içinde ana kaynakta bulanıklık tamamen yok olmuştur. Ana kaynakta alınan numune Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Çevre Laboratuvarı’nda incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde içme suyumuz normal değerlerine geri dönmüştür. An itibari ile içme suyumuzda herhangi bir sıkıntı yoktur” açıklamalarında bulundu.

 

Kaynak: BÜLTEN

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24 Kas 2023 - 16:17 Malatya- Gündem

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