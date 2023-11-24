İşte AK Parti'de aday adaylığına başvuru sayısı

Alınan bilgilere göre, AK Parti'de 31 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu. AK Parti Genel Merkezi'nde dün temayüle ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılırken, 81 ilde temayül yoklaması ise pazar günü gerçekleşecek. AK Parti, teşkilatlardan belediye başkan adayı olmak için başvuran adaylardan birini yazmasını isteyecek. Daha sonra yapılan seçimde her ilden 3 isim belirlenecek. Temayül yoklamalarıyla ilgili hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.