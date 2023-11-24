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İşte AK Parti'de aday adaylığına başvuru sayısı

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AK Parti'de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu.
İşte AK Parti'de aday adaylığına başvuru sayısı mask
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Alınan bilgilere göre, AK Parti'de 31 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler için belediye başkan aday adaylığına yaklaşık 6 bin kişi başvurdu. AK Parti Genel Merkezi'nde dün temayüle ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılırken, 81 ilde temayül yoklaması ise pazar günü gerçekleşecek. AK Parti, teşkilatlardan belediye başkan adayı olmak için başvuran adaylardan birini yazmasını isteyecek. Daha sonra yapılan seçimde her ilden 3 isim belirlenecek. Temayül yoklamalarıyla ilgili hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Kas 2023 - 16:08 - Siyaset

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