Karadağ aday adaylığını açıkladı

CHP Hekimhan İlçe Başkanlığı’na aday adaylığı müracaat dosyasını sunan Başkan Turan Karadağ, yeniden kendisine görev tevdi edilmesi durumunda yapacakları projeleri ve geride kalan dönemde ilçeye kazandırdığı hizmetleri anlattı.

Konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Karadağ, 2019 yerel seçimleri öncesinde aday olduğu süreçte Hekimhan’a 34 proje sözü verdiğini ve bunların 32’isini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hekimhan ilçesine kazandırdıkları projelerden bahseden Başkan Turan Karadağ, şunları söyledi:

“Gelmez dedikleri, inanmadıkları doğalgazı ilçemize getirdik. Malatya’da bile eşi benzeri olmayan 4 katlı kültür merkezimizi ilçemize kazandırdık. Hekimhanlı hemşerilerimizin nefes alacağı 26 dönümlük seyir terası yaptık. Yine çöplerimiz şimdiye kadar boş araziye dökülüyordu, bu konuda Büyükşehir Belediyemizle anlaşarak tahsis ettiğimiz araziye çöp aktarma istasyonu kurulmasını sağladık. Belediyemiz araç filosunda bulunan eski araçları satarak yerine 32 adet sıfır araç aldık ve filomuzu daha da güçlendirdik. Bunu da tamamen belediyemizin öz kaynaklarından sağladık. Bin 200 metrekare büyüklüğünde spor kompleksini hizmete açtık. İlçemizde çok büyük TOKİ konutu açığımız vardı. Bunun için ne yapabiliriz dedik ve TOKİ’ye belediyemize ait 50 dönümlük araziyi tahsis ederek burada 553 konutun yapılması için anlaşma yaptık. Yine ilçemizde işsizliğin azaltılması adına özel sektörü teşvik ederek tekstil atölyesi kurulmasını sağladık. Bu şekilde 60 hemşerimizi burada istihdam edildi. Yine İŞKUR üzerinden personel alımı gerçekleştirdik. 65 mahallemizin yollarını Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak asfaltlanmasını sağladık. 65 mahallemizin yüzde 80’inin kilit taşını, yüzde 40’nın da taş duvarının yapılmasını sağladık. 25 köyümüzde çocuk oyun parkları açtık. Çevre dostu projelerimizi hizmete açtık. Yine geldiğimizde içler acısı bir durumda olan Mezarlığımızın da yolunun asfaltlanması başta olmak üzere onarımlarını sağladık.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı